ХАМАС инициировал консультации по выбору нового лидера движения после убийства своего политического руководителя Исмаила Хании.

«После гибели нашего главы лидеры движения начали широкий процесс консультаций в рамках своей иерархии и консультативных институтов, чтобы выбрать нового руководителя», — говорится в заявлении ХАМАС от 4 августа.

Движение подчеркивает: убийство Хании «только сделает ХАМАС и палестинское сопротивление сильнее и заставит решительнее продолжать его [Хании] путь и подход». Группа уточнила, что результаты консультаций будут объявлены, как только они будут завершены.

Испанский канал EFE, ссылаясь на свои источники, сообщил, что на должность лидера ХАМАС рассматриваются две кандидатуры — это Халед Машаль и Халиль аль-Хайя.

Машаль был в руководстве ХАМАС с момента его основания и возглавлял президиум политбюро движения с 1996 по 2017 год. Халиль аль-Хайя, член палестинского законодательного совета и заместитель главы регионального политбюро ХАМАС в секторе Газа с 2017 года. Оба политика присутствовали на похоронах Хании в Тегеране и Дохе.

При этом, как уточняет издание, при выборе нового главы политбюро будет учитываться и позиция лидера военного крыла движения в Газе — Яхьи Синвара.

Исмаил Хания был убит в столице Ирана, Тегеране, в ночь на 31 июля. Официальные лица Ирана обвинили в атаке Израиль. Тель-Авив свою причастность отрицает.

Власти Ирана пообещали отомстить за убийство Хании, не уточняя, когда нанесут удар. Издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен якобы предупредил израильскую сторону, что Иран ударит в течение 48 часов — то есть в пределах 5-6 августа.

На время консультаций внутри ХАМАС заморожены переговоры с Израилем о возможном перемирии — в середине июля движение и израильтяне начали очередной непрямой раунд переговоров при посредничестве США, Катара и Египта. Какой будет судьба этих переговоров после убийства Хании — пока ответа ни от одной стороны нет.