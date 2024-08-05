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Крах фондовых рынков
Фондовый рынок Японии обрушился более чем на 13%, что стало самым крупным падением со времен «черного понедельника» 1987 года. Резкие обвалы наблюдаются и на других азиатских рынках
Крах фондовых рынков
Фото: Reuters / Reuters
5 августа 2024 г.

Фондовый рынок Японии обрушился более чем на 13%, что стало самым крупным падением со времен «черного понедельника» 1987 года. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на торговые данные.

19 октября 1987 года, во время глобального обвала рынков, японский индекс Nikkei упал почти на 15%. На этот раз к закрытию торгов 5 августа Nikkei снизился на 12,4% от предыдущего закрытия, продолжив падение со 2 августа, когда он потерял 5,8%. В результате двух торговых сессий Nikkei на минимуме потерял более 18%, что стало худшим двухдневным падением в его истории.

Индекс TOPIX, который включает компании с большой капитализацией, также упал более чем на 12%, что может стать самым значительным трехдневным снижением с 1959 года, отмечает Bloomberg.

Основной причиной падения стало решение Банка Японии повысить ключевую ставку с 0–0,1% до 0,25%, что привело к укреплению иены и осложнило положение японских экспортеров. Глобальная распродажа акций, начавшаяся 2 августа, усилила негативные тенденции на фондовых рынках. Опасения о возможной рецессии в США после роста безработицы до 4,3% добавили давления на рынки.

Кроме того, падение фондовых рынков повлияло на рынок криптовалют. Биткойн подешевел на 18%, упав ниже 50 тысяч долларов, что стало его максимальным суточным падением с 2021 года.

Резкие обвалы наблюдаются и на других азиатских рынках: Тайваньская биржа Taiex снизилась на 8,4%, корейский индекс Kospi — на 8%. Российский рынок акций также ощутил давление, с падением индекса Мосбиржи до минимума с июля 2023 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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