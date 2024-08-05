ПОЛИТИКА
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Ватикан обеспокоен напряженностью на Ближнем Востоке
Духовный лидер католиков выразил озабоченность напряженностью в регионе и призвал решать проблемы мирным путем
Ватикан обеспокоен напряженностью на Ближнем Востоке
Фото: Reuters / Others
5 августа 2024 г.

Духовный лидер католиков и глава государства Ватикан папа Франциск выразил надежду, что конфликт на Ближнем Востоке, который «и без того исключительно жестокий и кровавый, не будет расширяться дальше».

Понтифик обратился к публике после прочтения молитвы на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Vatican News.

«Нападения, даже точечные, и убийства никогда не могут быть решением проблемы. Они не помогают идти по пути справедливости, по пути мира, а порождают еще большую ненависть и месть», — сказал он.

Франциск также призвал «проявить мужество и возобновить диалог, чтобы немедленно прекратить боевые действия в Газе и на всех фронтах и освободить заложников», а также обеспечить население гуманитарной помощью.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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