Израильские власти систематически издеваются над палестинцами в лагерях пыток, подвергая их жестокому насилию и сексуальным домогательствам. Об этом заявила в понедельник израильская организация «Бецелем».

В новом 118-страничном докладе израильская правозащитная группа обвинила правительство в проведении политики институционализированного насилия и пыток в отношении всех палестинских заключенных с 7 октября.

Пытки были зафиксированы в гражданских и военных местах заключения по всему Израилю, что привело к смерти по меньшей мере 60 палестинцев, находившихся под стражей в Израиле.

Систематический характер жестокого обращения во всех учреждениях «не оставляет места для сомнений в организованной, объявленной политике израильских тюремных структур».

Отчет под названием «Добро пожаловать в ад» основан на 55 свидетельствах бывших заключенных из сектора Газа, оккупированного Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и граждан Израиля, подавляющее большинство из которых содержались под стражей без суда и следствия.

Опрошенные описывали издевательства с «ужасающими и леденящими душу подробностями», говорится в докладе «Бецелем».

Согласно отчету, пытки, которым подвергались заключенные, включали в себя «частые акты грубого, произвольного насилия; сексуальное насилие; унижение; принудительное голодание; принудительные антисанитарные условия; лишение сна; запрет и карательные меры в отношении религиозных культов; конфискация всех общих и личных вещей; отказ в адекватной медицинской помощи».

Пытки применялись к заключенным за то, что они были палестинцами, независимо от их происхождения и политических взглядов, поясняется в докладе.

Среди тех, кто подвергся насилию, были заключенные, содержавшиеся под стражей до начала войны 7 октября, а также почти 4800 человек, содержавшихся под стражей произвольно, без предъявления обвинений и суда.

Среди них люди, задержанные за выражение сочувствия страданиям палестинцев, мужчины, вывезенные из Газы на основании расплывчатого определения «боевого возраста», и другие, взятые по подозрению — обоснованному или нет — в том, что они являются сторонниками или членами палестинских вооруженных групп.