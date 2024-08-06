Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в открытый конфликт с представителями Минобороны из-за переговоров о перемирии с ХАМАС.

Министр обороны Йоав Галант и глава Генштаба Герци Халеви считают, что военный потенциал ХАМАС ослаб, потому причин для промедления с мирным соглашением нет. Представители силовых ведомств настаивают на немедленном заключении сделки.

Биньямин Нетаньяху против такого подхода и пытается всеми силами противостоять переговорам с ХАМАС, пишет газета Financial Times (FT). Премьер в последние недели ужесточил позицию Тель-Авива на переговорах с ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара. Как отмечает издание, Нетаньяху своими новыми условиями поставил под угрозу всю возможную сделку, переговоры о которой идут с января.

«Между Нетаньяху и его главными руководителями органов безопасности существуют разногласия. На данный момент все сотрудники органов безопасности считают, что для Израиля нет препятствий для заключения сделки, но Нетаньяху не согласен», — заявили источники FT.

Глава израильской разведки «Моссада» Давид Барнеа и глава агентства внутренней безопасности страны «Шин-Бет» Ронен Бар также поддерживает заключение соглашения с ХАМАС и прекращение боев в Газе. Против только Нетаньяху и его правые партнеры по коалиции, которые обещают выйти из правительства, если Тель-Авив заключит соглашение с палестинским движением.

Международные дипломаты, опрошенные FT, считают, что прекращение огня в секторе Газа также может открыть возможность для соглашения о снижении напряженности между Израилем и «Хезболлой».

По данным израильского 12-го канала, Нетаньяху пригрозил уволить Йоава Галанта и планировал сделать это еще на прошлой неделе, однако из-за ударов по Бейруту и Тегерану и ожидания ответной иранской атаки не стал этого делать. Канал уточняет, что оппозиция Израиля уже начала собирать протестные группы для организации масштабных протестов в защиту министра обороны.