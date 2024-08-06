В квартире жилого дома на улице Артамонова в западной части Москвы во вторник произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным пресс-службы столичного управления МВД, в квартире произошла детонация неустановленного предмета. В результате взрыва погиб один человек, других пострадавших нет. Конструкции дома не повреждены.

Предварительные данные, на которые ссылается ТАСС, указывают суицид как вероятную причину взрыва. Представители компании «Мосгаз» заявили, что газ не был причиной инцидента, утечек обнаружено не было.

По информации телеграм-канала «112», в руке жильца квартиры могла взорваться граната, что и стало причиной его смерти. Взрывотехники, прибывшие на место происшествия, осмотрели квартиру и не обнаружили новых угроз.

Жильцы двух подъездов были эвакуированы из-за взрыва. По информации телеграм-канала SOTA, инцидент произошел в пятиэтажном доме в районе Фили-Давыдково.