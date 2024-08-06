Министр Уралоглу, выступая на церемонии отправления поезда в Анкаре, прокомментировал ограничения, введенные в отношении Instagram. Он подчеркнул, что каждая страна имеет свои правила, которые должны соблюдаться всеми, включая международные платформы.

«Особенно в отношении преступлений, которые мы классифицируем как тяжкие, таких как оскорбления в адрес Мустафы Кемаля Ататюрка, азартные игры и публикация сексуального контента. В отношении таких преступлений не были предприняты необходимые меры», — заявил Уралоглу. Он также добавил, что Instagram не терпит даже соболезнований в адрес «варварски убитого» лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Министр отметил, что в ходе переговоров с представителями Instagram был достигнут значительный прогресс, и выразил надежду, что платформа примет во внимание турецкие требования. «Если наши условия будут выполнены, мы снимем ограничения на доступ», — сказал Уралоглу.

Он также напомнил, что Instagram извинился перед премьер-министром Малайзии Энвером Ибрагимом за удаление его публикации, но аналогичных извинений в адрес Турции не последовало, несмотря на блокировку ряда публикаций.

Министр подчеркнул, что Турция не придерживается запретительной политики, в отличие от самих платформ: «Instagram и аналогичные платформы запрещают контент без предупреждений. Мы ждем от них уважения к нашим законам и общественным нормам».

Уралоглу отметил, что одной из главных причин конфликта с Instagram является их двойной стандарт в отношении террористических организаций. Платформа признает ХАМАС террористической организацией, но не делает того же в отношении YPG. «Если вы работаете в нашей стране и получаете от этого доход, то должны уважать наши национальные приоритеты», — заявил министр, добавив, что именно этого Турция ожидает от Instagram.