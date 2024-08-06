Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, основатель глобального движения микрокредитования, может возглавить новое временное правительство Бангладеш после отставки и бегства из страны премьер-министра Шейх Хасины.

Юнус, получивший прозвище «банкир для бедных», вместе с основанным им банком Grameen получил Нобелевскую премию мира в 2006 году за помощь миллионам людей в борьбе с бедностью через предоставление микрокредитов.

Однако его успех привел к конфликту с Шейх Хасиной. В 2011 году правительство Хасины отстранило его от руководства банком Grameen, а в этом году Юнус был приговорен к шести месяцам тюрьмы за нарушения трудового законодательства.

«Бангладеш больше не имеет никакой политики. Есть только одна партия, которая активна и занимает все, делает все, идет на выборы по-своему», — заявил Юнус в своем комментарии относительно текущей ситуации.

Сейчас Юнус находится в Париже, где проходит медицинские процедуры. Его представитель сообщил, что Юнус согласился на просьбу студентов, возглавивших кампанию против Хасины, стать главным советником временного правительства.

Несмотря на обвинения в свой адрес, Юнус продолжает отстаивать идею микрокредитования как способа борьбы с бедностью. Он утверждает, что был поражен результатами выдачи кредитов для бедняков. По его словам, неимущие всегда вовремя погашали кредиты.