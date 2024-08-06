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Арестовано имущество Хабиба Нурмагомедова
Российские судебные приставы арестовали имущество бывшего бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, включая семейный дом в Дагестане и несколько автомобилей
Арестовано имущество Хабиба Нурмагомедова
Фото: Reuters / Reuters
6 августа 2024 г.

Судебные приставы арестовали имущество известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, этом сообщает телеграм-канал Mash. В арестованный список, предположительно, вошли семейный дом в Дагестане и автопарк, включающий такие автомобили, как Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser и Toyota Tacoma.

Ранее ФНС закрыла несколько фирм, принадлежащих бойцу, одна из которых — ООО «Хикмет тревел», занималась туризмом. Причиной закрытия стали «недостоверные сведения в официальных документах». Mash утверждает, что заблокированы были не только личные счета Нурмагомедова, но и счета его благотворительного фонда.

Тот же телеграм-канал сообщал, что сотрудники силовых структур Дагестана искали Хабиба Нурмагомедова в ходе следственных действий после терактов в городах республики. По данным канала, у спортсмена хотели взять показания о личности Гаджимурада Кагирова, который участвовал в нападении террористов.

Бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Марков обвинил Хабиба Нурмагомедова в связях с терактом, приписав известному спортсмену «радикальную исламскую позицию», а его школам единоборств — участие в «подготовке террористов».

Нурмагомедов в ответ заявил, что случившееся в Дагестане нападение — «зверский и нелюдской поступок». Он выразил удивление, почему от него требуют специального осуждения. По словам спортсмена, совершенно очевидно, что убийства людей являются преступлением.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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