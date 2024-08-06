ТУРЦИЯ
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Турция: не воспринимаем Каца всерьез
Турецкие власти осудили заявления израильского министра иностранных дел, сравнив его с нацистским преступником
Турция: не воспринимаем Каца всерьез
МИД Турции / Others
6 августа 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким заявлением в адрес министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, обвинив его в систематической клевете и лжи в отношении Турции и ее президента.

«Министр иностранных дел Израиля сделал привычкой публиковать низкопробные заявления, полные клеветы и лжи, направленные против нашей страны и нашего уважаемого президента. Упомянутое лицо давно утратило качества, необходимые для того, чтобы быть принятым всерьез как собеседник», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

МИД Турции подчеркнул, что страна продолжит оказывать сильную поддержку палестинцам, как это делала и ранее.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик тоже резко отреагировал на заявления скандального израильского министра, сравнив его с нацистским преступником.

«Министр иностранных дел Израиля Кац — это фотокопия министра иностранных дел Гитлера Риббентропа... Слова Каца — это те же слова, что были у нацистов того времени», — написал Челик в соцсетях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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