Министерство обороны России предоставило обновленную информацию о ситуации в Курской области. Согласно сообщению ведомства, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, атаковавшая российские позиции, понесла поражение и была вынуждена отступить на территорию Украины.

«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, а часть боевиков попыталась закрепиться на госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

По словам ведомства, российские войска продолжают наносить огневые удары по остаткам вооруженной группы, отступившим на украинскую территорию. Министерство обороны также опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие, по их заявлению, уничтожение украинской военной техники на границе с Курской областью.

Ранее сообщалось, что около 300 украинских военных при поддержке бронетехники атаковали российские позиции в приграничных районах Курской области. В результате боевых действий есть жертвы среди мирного населения: два человека погибли, 17 ранены.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о продолжающихся боях в Суджанском и Кореневском районах. По его словам, артиллерия и авиация наносят удары по противоборствующим силам.

Со стороны Украины не поступало никаких подтверждений тому, что в Курской области ведутся бои.

За ночь и утро российские силы ПВО сбили 39 беспилотников и одну ракету над Курской областью. Было также принято решение об усилении бригад медиков и скорой помощи в приграничных районах.

Это не первая попытка проникновения украинских диверсионных групп на территорию Курской и Белгородской областей. Подобные инциденты фиксировались и ранее, в частности, в марте этого года. Украинская сторона утверждает, что бои проходят при участии добровольческих отрядов, состоящих из россиян и воюющих на стороне ВСУ.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.