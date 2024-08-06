Палестинское движение ХАМАС официально объявило о назначении Яхьи Синвара новым главой политбюро организации.

Это решение было принято после трагической гибели предыдущего лидера, Исмаила Хании, который был убит 31 июля в результате нападения на гостиницу в Тегеране, где оставался лидер движения.

Хания находился в столице Ирана для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ответственность за нападение ХАМАС и Революционная гвардия Ирана возложили на Израиль, хотя официальный Тель-Авив не комментировал свою причастность к инциденту.