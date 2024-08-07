ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Нигер отвернулся от Украины
Военное правительство Нигера объявило о разрыве дипотношений с Киевом вслед за аналогичным шагом Мали после противоречивых высказываний представителя украинской разведки
Нигер отвернулся от Украины
Фото: Reuters / Others
7 августа 2024 г.

Хунта Нигера во вторник разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за высказываний официальных лиц, которые, по ее мнению, говорят о поддержке Киевом групп, участвующих в столкновениях с правительственными войсками в соседнем Мали.

Такой шаг последовал за решением Мали разорвать отношения с Киевом после комментариев представителя разведки Украины о боевых действиях на севере Мали, в ходе которых повстанцы-туареги заявили, что убили по меньшей мере 84 наемника российской частной военной компании «Вагнер» и 47 малийских солдат.

В своем телеобращении пресс-секретарь Абдурахаман Амаду заявил, что Нигер решил проявить солидарность с правительством и народом Мали и немедленно разорвать связи с Украиной.

В понедельник Украина осудила решение Мали о разрыве отношений как недальновидное и поспешное, заявив, что Киев отвергает обвинения в поддержке Украиной международного терроризма.

Дипломатический скандал возник из-за телевизионных высказываний Андрея Юсова, представителя ГУР (военной разведки Украины — прим. ред.), который заявил, что малийские повстанцы получили «необходимую» информацию для проведения атаки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us