Хунта Нигера во вторник разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за высказываний официальных лиц, которые, по ее мнению, говорят о поддержке Киевом групп, участвующих в столкновениях с правительственными войсками в соседнем Мали.

Такой шаг последовал за решением Мали разорвать отношения с Киевом после комментариев представителя разведки Украины о боевых действиях на севере Мали, в ходе которых повстанцы-туареги заявили, что убили по меньшей мере 84 наемника российской частной военной компании «Вагнер» и 47 малийских солдат.

В своем телеобращении пресс-секретарь Абдурахаман Амаду заявил, что Нигер решил проявить солидарность с правительством и народом Мали и немедленно разорвать связи с Украиной.

В понедельник Украина осудила решение Мали о разрыве отношений как недальновидное и поспешное, заявив, что Киев отвергает обвинения в поддержке Украиной международного терроризма.

Дипломатический скандал возник из-за телевизионных высказываний Андрея Юсова, представителя ГУР (военной разведки Украины — прим. ред.), который заявил, что малийские повстанцы получили «необходимую» информацию для проведения атаки.