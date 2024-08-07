Полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может привести к гибели миллионов людей и обойтись мировой экономике в $4 трлн только в первый год войны. Это 3,9 % мирового ВВП — более чем вдвое больше ущерба от российско-украинской войны, пишет Bloomberg Economics.

Когда в 1950 году между Северной и Южной Кореей началась война, вместе они составляли менее 0,4% мирового ВВП. Сегодня только на Южную Корею приходится более 1,5%. Страна играет важную роль для ключевых цепочек поставок автомобилей и полупроводников.

Война разрушила бы всю производственную цепочку компьютерной индустрии мира, уточняет издание. На Сеул и прилегающие районы приходится 81% производства микросхем в Южной Корее и 34% всего объема производства.

Эти товары отправляются через южные порты, включая Пусан — четвертый по загруженности порт в мире — клиентам в Китае, Японии, Европе и США.

Южнокорейская Samsung Electronics — одна из 30 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации — производит 41% мировых микросхем DRAM и 33% микросхем памяти NAND. Ее продукция остается важнейшим компонентом для крупнейших мировых компаний — от Apple до китайского производителя смартфонов Xiaomi.

Человеческие потери также были бы ошеломляющими. Столичный регион Сеула, находящийся в зоне действия артиллерии Северной Кореи, стал домом для примерно 26 млн человек. Это около половины всего населения Южной Кореи.

Вероятность полномасштабной войны между Северной и Южной Кореей очень мала, но она не равна нулю, подчеркивает Bloomberg. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне в прошлом месяце — первый визит российского лидера в Северную Корею за 24 года — возродили партнерство двух стран времен холодной войны и привели к новому оборонному пакту.

КНДР за последние месяцы провела несколько агрессивных запусков своих ракет по акватории Японского моря, поразив цели аккурат между Южной Кореей и Японией. Сеул, в свою очередь, активно увеличивает контакты с Вашингтоном и Токио. Все это не способствует спокойствию на Корейском полуострове, из-за чего сценарий большой войны больше не выглядит таким уж нереалистичным.