Границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном были размыты в результате наводнений и будут определены заново. Об этом сообщил и.о. министра энергетики и водных ресурсов правительства талибов Абдул Латиф Мансур, передает TOLOnews.

«Наши границы с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном были размыты из-за наводнений. Мы проводим важную работу по определению прежних границ, и 20 дней назад мы обсуждали этот вопрос с нашим верховным лидером», — сказал Мансур.

По словам Мансура, данный план, созданный по указанию Хайбатуллы Ахундзады, будет реализован при участии нескольких министерств, включая МВД, МИД, Минобороны и Главное управление разведки. Однако детали стратегии министр раскрывать не стал.

«Ни одно из наших действий не направлено на то, чтобы навредить нашим соседям. Мы не использовали больше нашей справедливой доли воды во вред нашим соседям и не намерены этого делать», — указал старший советник Минэнерго Афганистана Фарук Азам.

Граница между Афганистаном и Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном проходит по руслу Амударьи, а с Таджикистаном — по реке Пяндж, которая, сливаясь с Вахшем, образует Амударью. Длина границы с Таджикистаном составляет 1344 км.

После прихода к власти в Афганистане талибы начали строительство оросительного канала Кош-Тепа, который берет начало в Амударье и обеспечит водой земли трех северных провинций — Фарьяб, Балх и Джаузджан. Эти планы вызывают обеспокоенность в Узбекистане и Туркменистане, которые забирают значительную часть воды Амударьи. Однако власти Афганистана настаивают на своем праве на долю стока трансграничной реки, которую они ранее не использовали.