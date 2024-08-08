Три концерта Тейлор Свифт в Вене на этой неделе были отменены после того, как австрийские власти подтвердили информацию о планируемом нападении на стадион. Об этом сообщили организаторы в среду поздно вечером, а канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «трагедия была предотвращена».

«Благодаря интенсивному сотрудничеству нашей полиции и недавно созданной службы DSN с иностранными службами угроза была выявлена на ранней стадии, с ней удалось справиться и предотвратить трагедию», — заявил Нехаммер в сообщении на социальной медиаплатформе X.

DSN — австрийское управление по безопасности и разведке.

«Получив подтверждение от правительственных чиновников о планируемом теракте на стадионе Эрнста Хаппеля, у нас не было другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности», — говорится в сообщении концертного зала Barracuda.music в Instagram.

Там же добавили, что все билеты будут автоматически возвращены.

Австрийская полиция в среду задержала двух человек, подозреваемых в подготовке терактов на концертах, сообщил генеральный директор по общественной безопасности Франц Руф на пресс-конференции в среду вечером.

«В ходе расследования мы выявили подготовительные действия и отметили, что 19-летний подозреваемый уделял особое внимание концертам Тейлор Свифт в Вене», — сказал Руф.

Он добавил, что подозреваемый, гражданин Австрии, присягнул на верность ДАЕШ. Позднее в Вене был арестован еще один подозреваемый.

Полиция провела обыск в доме одного из подозреваемых. Местные СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщили, что трое подозреваемых все еще разыскиваются.

Ранее в среду, до объявления об отмене концертов, полиция заявила, что мероприятия состоятся, но с усиленным контролем на входе и личным досмотром, с привлечением специальных подразделений, включая антитеррористические и саперные команды, и посоветовала публике приходить на мероприятия пораньше.