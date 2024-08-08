В Минздраве РФ сообщили о госпитализации в московских больницах девяти пострадавших в результате боестолкновений в Курской области. Среди них — известный российский военный корреспондент Евгений Поддубный. Об этом сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву — в федеральные учреждения Минздрава и больницы города», — сказал Кузнецов.

Сотрудник ВГТРК Поддубный, как сообщалось вечером в среду, подвергся атаке ударного БПЛА в Курской области, где с 6 августа не утихают бои между зашедшими на российскую территорию солдатами ВСУ и войсками РФ. Кузнецов добавил, что состояние Поддубного тяжелое, но стабильное.

В первых сообщениях, опубликованных в среду вечером, ошибочно утверждалось, что Поддубный убит, но позже власти подтвердили, что он пришел в сознание.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи», — сказал Поддубный в аудиообращении, опубликованном в четверг утром врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

Следственный комитет (СК) РФ, занимающийся расследованием особо тяжких преступлений, возбудил уголовное дело по факту нападения на Поддубного. В ведомстве заявили, что «принимают все возможные меры для установления и привлечения к ответственности виновных».