Для крупнейшей мечети Ливерпуля — Аль-Рахма — это была непростая неделя. Большинство входов было заблокировано, мужчины в светоотражающих жилетах по очереди патрулировали территорию, а несколько прихожан спали внутри по ночам. Все это необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить и саму мечеть, и общину на фоне самых жестоких беспорядков в Великобритании за последние годы, пишет агентство Reuters. Ультраправые направили гнев толпы против мечетей, иммиграционных центров и отелей, где временно размещаются беженцы.

Сотни участников антииммиграционных протестов столкнулись с полицией в центре Ливерпуля 7 августа. Участники беспорядков грабили магазины и били окна у отеля, где размещаются беженцы.

Вторая мечеть в Ливерпуле, Абдулла Куиллиам, которая называет себя первой в Великобритании, была вынуждена временно закрыться из-за опасений нападок со стороны правых.

На защиту своей мечети Джама Масджид Аль-Мадина вышли и жители Мидлсбро. Сотни ультраправых активистов бросали коктейли Молотова в здание мечети и вступали в стычки с полицией. За одну ночь с 6 на 7 августа полиция арестовала более 40 человек только в Мидлсбро — по всей Британии задержаны более 400.

Мусульмане и представители этнических меньшинств Ливерпуля в беседе с Reuters отметили, что больше не чувствуют себя в безопасности в Британии из-за широко распространенных расистских протестов.

При этом нападению подвергаются не только прихожане мечетей, но и все жители Британии, чей оттенок цвета кожи вызывает у правых сомнения. Полиция Ливерпуля зарегистрировала десятки обращений от таксистов афганского и пакистанского происхождения, которые сообщили об атаках со стороны агрессивно настроенных пассажиров.

Tell MAMA, группа, которая отслеживает антимусульманские инциденты, за последнюю неделю получила более 500 звонков и онлайн-сообщений об исламофобских инцидентах по всей Великобритании. Это в пять раз больше, чем за неделю до этого.

При этом группа подчеркивает: исламофобия в Великобритании росла еще до начала беспорядков, особенно после начала израильского вторжения в Газу в прошлом году.