Несколько арабских стран призвали Иран умерить свой ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Страны пытаются предотвратить большую войну на Ближнем Востоке.

К дипломатическому давлению на Тегеран подключились власти Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Катара, имеющих тесные связи с Вашингтоном, пишет газета Washington Post (WP).

Саудовская Аравия 7 августа созвала экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС). Замглавы МИД королевства Валид Эль-Херейджи назвал убийство Исмаила Хании «вопиющим нарушением» суверенитета Ирана — самое решительное официальное заявление, которое Эр-Рияд сделал по поводу убийства.

«Мы призвали к деэскалации всех вовлеченных сторон и немедленному прекращению израильской войны в Газе», — подчеркнул политик.

Он добавил, что королевство призвало международное сообщество заставить Израиль «понести ответственность за свои преступления», включая нападения на палестинских гражданских лиц.

Иран на встрече представлял и.о. главы МИД страны Али Багери. 7 августа он провел интенсивный марафон телефонных звонков западным и арабским коллегам — министр провел переговоры с главами МИД Египта, Сирии, Швейцарии, Мальты и Австрии. Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который также призвал Тегеран к сдержанности.

Министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади на прошлой неделе дважды встречался со старшими иранскими чиновниками, включая новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

«Иордания ясно изложила свою позицию иранским братьям, — заявил Муханнад аль-Мубайдин, министр коммуникаций Иордании. — Мы не допустим, чтобы наше воздушное пространство или земля использовались для каких-либо целей. Мы не хотим быть полем битвы».

США, Британия и другие страны также принимают попытки снизить напряженность на Ближнем Востоке и возобновить застопорившиеся усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа.

Ранееиздание Reuters соссылкойнаисточникиписало, чтопрезидентРоссииВладимирПутинпопросилверховноголидераИранааятоллуАлиХаменеисдержанноотреагироватьнаубийстволидераполитбюроХАМАСИсмаилаХании.

Пока регион готовится к угрозе более широкой войны, Иран, похоже, отказался от идеи возмездия, пишет WP. По ее данным, американская дипломатия смогла убедить иранское руководство не разжигать эскалацию.