Cоветник главы Офиса президента Украины прокомментировал боевые действия в Курской области РФ. Это стало первым комментарием от представителей украинской власти после начала событий 6 августа.

«Первопричиной любой эскалации, обстрелов, военных действий, принудительной эвакуации и уничтожения нормальных форм жизни, в том числе на собственных территориях РФ, таких как Курская и Белгородская области, является исключительно однозначная агрессия России», — написал Подоляк в четверг.

По словам украинского чиновника, в Москве полагают, что «ограничительные правовые нормы на нее не распространяются, поэтому она может безнаказанно нападать на территории соседних стран и лицемерно требовать <…> неприкосновенности своей собственной территории».

Украинские власти и военные до этих пор не давали комментариев об операции в приграничных районах Курской области, где все еще продолжаются боевые действия.

По информации российских провоенных блогеров, ВСУ продвинулись вглубь территории РФ и контролируют 11 населенных пунктов и их окрестности.

Российские провоенные телеграм-каналы писали утром в четверг о стрелковых боях в селе Анастасьевка, расположенном в 30 км от Курчатова — города, где находится Курская атомная электростанция.