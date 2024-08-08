ПОЛИТИКА
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Губернатор Уолц игнорирует палестинские семьи Миннесоты
Антивоенные активисты обвиняют кандидата в вице-президенты в отказе от встреч с палестинцами и обсуждения реальных путей урегулирования конфликта
Губернатор Уолц игнорирует палестинские семьи Миннесоты
Тим Уолц / Фото: Reuters / Others
8 августа 2024 г.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц, недавно назначенный кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии, подвергся критике со стороны антивоенных активистов за отказ встретиться с палестинскими семьями своего штата, пострадавшими от войны в Газе.

По словам активистов, несмотря на публичные заявления о сочувствии, Уолц на протяжении 10 месяцев игнорировал просьбы о встрече. Когда встреча наконец была назначена на начало июля, она была отменена в последний момент.

«[Мы сказали], что хотим поговорить о реальных решениях; о том, как мы можем исправить ситуацию; как мы можем остановить ужас; остановить геноцид, и один из этих механизмов — дивестиции. Мы хотим поговорить о том, как фактически выйти из учреждений, которые причастны к убийству наших семей», — рассказала Сана Вазваз из организации «Американские мусульмане за Палестину».

Активисты утверждают, что Уолц готов был выслушать «душещипательные истории», но не обсуждать конкретные меры, такие как эмбарго на поставки оружия Израилю или отмену антибойкотного законодательства штата.

При этом Уолц получил поддержку произраильских лоббистских групп. Марк Меллман из «Демократического большинства за Израиль» назвал его «гордым произраильским демократом с сильным послужным списком поддержки американо-израильских отношений».

Пресс-служба губернатора пока не прокомментировала эти обвинения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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