ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Израиль не нацелен на перемирие
Президент Турции провел встречу с эмиром Катара, на которой обсуждались израильские атаки и двустороннее сотрудничество
Президент Эрдоган: Израиль не нацелен на перемирие
Фото: Администрация президента / Others
8 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Президентском комплексе. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, атаки Израиля на палестинские территории, а также региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган заявил, что «Израиль своим убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в очередной раз продемонстрировал, что не нацелен на прекращение огня». Он подчеркнул, что Турция продолжает работать над решением, которое принесет прочный мир и спокойствие в регион, и намерена усилить совместные с Катаром усилия в этом направлении.

Турецкий лидер отметил, что Израиль пытается усилить напряженность в регионе своими атаками как на палестинские территории, так и на Ливан. По его словам, международное сообщество должно предпринять эффективные шаги для прекращения возросшей в последние дни агрессии Израиля.

На встрече также обсуждалось сотрудничество между Турцией и Катаром. Президент Эрдоган выразил решимость вывести двусторонние отношения на новый уровень, особенно в экономической, политической, военной, торговой и культурной сферах. Он подчеркнул, что солидарность между двумя странами будет укреплена благодаря предпринятым шагам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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