Европейский Союз резко осудил недавние заявления министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, предположившего, что может быть «оправданным» позволить гражданскому населению сектора Газа умереть от голода. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что «умышленное доведение гражданского населения до голода является военным преступлением».

«Заявления Смотрича о том, что «может быть оправданным и моральным» позволить Израилю «допустить смерть от голода 2 миллионов гражданских лиц» до тех пор, пока «заложники не будут возвращены», более чем позорно», — подчеркнул Боррель. Он призвал правительство Израиля дистанцироваться от таких заявлений и потребовал прозрачности в отношении сообщений о пытках в тюрьме Сде-Тейман.

ЕС настаивает на выполнении Израилем резолюций Совбеза ООН, постановлений Международного суда и обеспечении полного гуманитарного доступа для удовлетворения потребностей сотен тысяч гражданских лиц, живущих в крайне тяжелых условиях в Газе. Блок повторил призыв к немедленному прекращению огня, освобождению пленных и увеличению потока гуманитарной помощи.

Несмотря на резолюцию Совбеза ООН, Израиль продолжает военную операцию в Газе, начатую после нападения ХАМАС в октябре. С тех пор убито почти 40 тыс. палестинцев, более 91 тыс. ранено. Обширные территории Газы лежат в руинах на фоне блокады продовольствия, воды и лекарств. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде, который потребовал положить конец операции в городе Рафах.