Азербайджан и Армения договорились исключить статью о транспортных линиях из проекта мирного соглашения. Это решение касается в том числе маршрута, соединяющего Нахчыван с основной территорией Азербайджана.

Об этом сообщил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков «Радио Свободе».

«По взаимному согласию мы решили исключить этот пункт из мирного соглашения и перенести его [обсуждение] на более поздний этап <...> Итак, мы решили исключить это из текста, но мы все еще можем отразить в нем тот факт, что это один из вопросов, к которому страны могут вернуться в будущем для обсуждения и достижения согласия», — заявил он.

Амирбеков отметил, что переговоры по транспортному сообщению между Азербайджаном и Нахчываном могут продолжиться после подписания мирного соглашения.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян подтвердила исключение статьи о транспортных линиях из проекта, подчеркнув, что это остается важной частью видения мира и экономического развития Армении.

Вопрос о транспортных маршрутах, включая «Зангезурский коридор», был одним из самых спорных в переговорах. Азербайджан настаивает на беспрепятственном проезде через Армению, в то время как Армения требует соблюдения своих законов при транзите.