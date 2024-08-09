Экс-президент США и главный кандидат от республиканцев Дональд Трамп повторил необоснованное утверждение о якобы кубинском происхождении Джастина Трюдо. В интервью онлайн-стримеру Адину Россу Трамп повторил теорию заговора, что премьер-министр «может быть» сыном бывшего президента Кубы Фиделя Кастро.

Когда ему показали фотографию премьер-министра Трюдо, Трамп сразу же вспомнил теорию заговора и заявил, что «‎допускает эту возможность»‎.

«Они говорят, что он [Джастин Трюдо] — сын Фиделя Кастро. В этом мире все возможно», — отметил Трамп.

Трюдо родился 25 декабря 1971 года в семье премьер-министра Пьера Трюдо и его жены Маргарет — более чем за четыре года до того, как Маргарет совершила широко разрекламированную первую поездку на Кубу и встретилась с Кастро.

Теория заговора широко распространилась в социальных сетях после смерти Кастро в 2016 году. Триггером при этом послужил сам Трюдо — он сделал несколько замечаний, восхваляющих покойного кубинского лидера, чем вызвал бурю негодования в Канаде и США.

Трамп сказал, что он «очень хорошо ладил» с Трюдо во время своего пребывания в Белом доме с 2016 по 2020 годы. Однако отметил, что теперь, в случае победы на выборах в ноябре текущего года, он бы не одобрил политику канадского премьера.

«Похоже, он становится очень прогрессивным, и жителям Канады это не нравится», — подчеркнул Трамп.

Трамп также назвал лидера Китая Си Цзиньпина «влиятельным» человеком и сказал, что у него «хорошие отношения» с председателем КНР. Он также отметил, что «действительно ладил» с генсеком КНДР Ким Чен Ыном.

Интервью с Россом описывается американскими СМИ как попытка Трампа привлечь молодых избирателей. В начале интервью Трамп сказал, что его 18-летний сын Бэррон — «большой поклонник» стримера. У Росса более 4 млн подписчиков на YouTube и более 1 млн на Kick, согласно общедоступным цифрам на этих платформах.