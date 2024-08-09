Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что город Константиновка подвергся обстрелу со стороны российской армии.

В результате нападения погибли не менее четырех человек, еще 24 получили ранения. По словам Филашкина, российские военные использовали ствольную артиллерию для удара.

Украинские телеграм-каналы сообщили, что обстрел был нанесен по супермаркету «Экомаркет», в результате чего начался пожар. На опубликованных кадрах видны разрушенные здания и поврежденные автомобили.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал произошедшее, назвав обстрел «очередным террором».

Минобороны РФ атаку на Константиновку пока не комментировало.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.