Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление, посвященное усилиям участников переговоров по достижению прочного прекращения огня в Газе.

«Мы высоко оцениваем посреднические усилия Соединенных Штатов, Катара и Египта по достижению прочного прекращения огня в Газе. Мы поддерживаем реализацию пунктов, изложенных в сегодняшнем заявлении лидеров этих стран», — говорится в заявлении МИД Турции.

«Трехэтапный план, содержащийся в резолюции 2735 Совета Безопасности ООН, является благоприятной основой для мира», — отмечается в сообщении.

«Конструктивная позиция, продемонстрированная палестинцами в отношении прекращения огня, должна быть продемонстрирована и Израилем. Международное сообщество должно оказать необходимое давление на правительство Нетаньяху», — напомнили в ведомстве.