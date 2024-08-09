ТУРЦИЯ
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МИД Турции о переговорном процессе по Газе
Министерство иностранных дел Турции высоко оценило усилия посредников в переговорах по достижению мира в Газе и призвало международное сообщество оказать давление на Израиль
МИД Турции о переговорном процессе по Газе
Фото: МИД Турции / Others
9 августа 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление, посвященное усилиям участников переговоров по достижению прочного прекращения огня в Газе.

«Мы высоко оцениваем посреднические усилия Соединенных Штатов, Катара и Египта по достижению прочного прекращения огня в Газе. Мы поддерживаем реализацию пунктов, изложенных в сегодняшнем заявлении лидеров этих стран», — говорится в заявлении МИД Турции.

«Трехэтапный план, содержащийся в резолюции 2735 Совета Безопасности ООН, является благоприятной основой для мира», — отмечается в сообщении.

«Конструктивная позиция, продемонстрированная палестинцами в отношении прекращения огня, должна быть продемонстрирована и Израилем. Международное сообщество должно оказать необходимое давление на правительство Нетаньяху», — напомнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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