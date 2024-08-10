Национальный антитеррористический комитет (НАК) и администрации Курской, Брянской и Белгородской областей сообщили о введении режима контртеррористической операции (КТО) на территории этих регионов.

Причиной стало вторжение украинских военных в ночь на 6 августа в Курскую область и обстрел города Суджа, расположенного в 10 километрах от границы. Бои в приграничных территориях продолжаются уже четвертые сутки. Как стало известно из открытых источников, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли продвинуться на 10 и более километров в первый день наступления на двух направлениях к западу от Суджи.

Замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир «Ахмата» Апти Алаудинов подтвердил, что ВСУ заняли несколько населенных пунктов в Курской области, но не считает ситуацию критической. Он сообщил о своем присутствии в Курске вместе с отрядом чеченского спецназа.

9 января правительственная комиссия на внеочередном заседании оценила бои в Курской области как «ЧС федерального характера».

Стоит отметить, что ранее режим КТО в России уже вводили в мае 2023 года во время рейда РДК в Белгородскую область и в июне того же года — во время мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — в Москве, Подмосковье и Воронежской области.