Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о нарушении воздушного пространства страны украинскими беспилотниками вечером 9 августа. По его словам, белорусская ПВО уничтожила около десяти целей в районе Костюковичского района.

«Не в первый раз Вооруженные силы Украины нарушают всякие договоренности. <...> Нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер пообещал ответные меры: «Без ответа любые провокации не останутся». Он также сообщил, что Минобороны и Генштабу даны поручения «провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства».

Лукашенко связал этот инцидент с недавней атакой ВСУ на Курскую область России, назвав оба события провокациями и признаками нежелания Украины идти на мир. Лукашенко также заявил, что украинские силы продвинулись на 30-35 километров вглубь российской территории, и сейчас укрепляют свои позиции.

Стоит отметить, что бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. Российское Минобороны заявляло об атаках на позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Спустя сутки глава Генштаба Валерий Герасимов отчитывался, что продвижение ВСУ остановлено. Однако впоследствии боевые действия продолжались, и в трех приграничных областях РФ был объявлен режим КТО.

Президент Беларуси также сообщил, что часть целей, не сбитых над территорией Беларуси, были переданы России в рамках единой системы ПВО. В результате российские военные сбили шесть украинских дронов над Ярославской областью, о чем говорилось в сводке российского Минобороны.