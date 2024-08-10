Министерство иностранных дел Турции прокомментировало израильский авиаудар по школе в районе Аль Дарадж города Газа, в результате которого погибло более 100 мирных жителей. МИД Турции охарактеризовал атаку как «новое преступление против человечности» и обвинил правительство Нетаньяху в саботаже переговоров о прекращении огня.

По данным правительства Газы, три израильские ракеты попали в школу Аль Табин, где укрывались перемещенные лица. Агентство гражданской обороны Газы описало инцидент как «ужасающую бойню», отметив, что некоторые тела были охвачены огнем. Атака произошла во время утренней молитвы, когда в молитвенном зале находилось около 250 человек.

Израильская армия заявила, что целью удара был «центр управления и контроля ХАМАС», и утверждает, что были приняты меры для снижения риска гражданских жертв. Однако доказательств этому предоставлено не было.

«Международные субъекты, не предпринимающие шагов для остановки Израиля, становятся соучастниками этих преступлений», — говорится в заявлении МИД Турции.

Правительство Газы охарактеризовало инцидент как «преступление геноцида и этнической чистки» против палестинского народа.