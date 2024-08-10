Беларусь усиливает свои военные группировки на южных направлениях, включая Гомельское и Мозырское, в ответ на сообщения о нарушении воздушного пространства украинскими беспилотниками. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что решение об усилении было принято после того, как президент Александр Лукашенко заявил о сбитии украинских дронов над Костюковичским районом Могилевской области.

По словам Лукашенко, вечером 9 августа Вооруженные силы Украины нарушили воздушное пространство Беларуси, направив около десятка беспилотников в сторону белорусской территории.

Лукашенко добавил, что несколько дронов были уничтожены белорусскими ПВО, а остальные были перехвачены и уничтожены российскими средствами ПВО под Ярославлем.

Комментируя рейд украинской армии в Курской области, Лукашенко сообщил, что ВСУ продвинулись вглубь российского региона на 30–35 км.

Вслед за этим Министерство обороны Беларуси организовало брифинг, на котором Виктор Хренин рассказал о мерах, предпринятых для усиления безопасности на южных рубежах страны. Он заявил, что воинские части, включая силы специальных операций, сухопутные войска, ракетные войска, а также комплексы «Полонез» и «Искандер», получили указания на передислокацию в назначенные районы. Также были усилены зенитно-ракетные войска, радио-технические войска и авиация.

Стоит отметить, что бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. Российское Минобороны заявляло об атаках на позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Спустя сутки глава Генштаба Валерий Герасимов отчитывался, что продвижение ВСУ остановлено. Однако впоследствии боевые действия продолжались, и в трех приграничных областях РФ был объявлен режим КТО.