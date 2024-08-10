Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 2 августа Турция заблокировала доступ к социальной сети Instagram из-за того, что платформа не ответила на запросы, связанные с ее политикой в отношении тяжких преступлений.

Абдулкадир Уралоглу подчеркнул, что Турция с самого начала требовала, чтобы социальные сети уважали законы Турецкой Республики. После переговоров с представителями Instagram было достигнуто соглашение, согласно которому платформа обязалась удовлетворить требования Турции, особенно в отношении тяжких преступлений. Также Instagram пообещала сотрудничать с турецкой стороной в вопросах цензуры, касающейся пользователей.

Министр добавил, что блокировка доступа к Instagram будет снята в 21:30 после выполнения этих условий.