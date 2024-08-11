ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Массированная атака дронов на Украину
Российские беспилотники атаковали области Украины. В Киевской области погибли мужчина и ребенок. ПВО работало всю ночь
Массированная атака дронов на Украину
Фото: Reuters / Others
11 августа 2024 г.

В ночь с субботы на воскресенье Россия осуществила масштабную атаку беспилотниками на территорию Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, первые ударные БПЛА были зафиксированы в 21:44 в Запорожской области, двигаясь в направлении Днепропетровщины.

В течение ночи беспилотники атаковали большинство областей страны, включая Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую, Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую, Винницкую, Черкасскую, Хмельницкую и Тернопольскую области.

Трагический инцидент произошел в Киевской области, где в результате падения обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе погибли мужчина и его 4-летний сын. Три человека, включая 13-летнего ребенка, получили тяжелые травмы.

Силы ПВО Украины работали всю ночь, отражая атаки беспилотников. Последние «Шахеды» были зафиксированы утром на границе Черкасской и Кировоградской областей.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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