Канцлер Германии Олаф Шольц призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить наконец соглашение о прекращении огня — после 10 месяцев разрушительной войны в секторе Газа.

По словам Шольца, многие военные цели были достигнуты, в то время как «жертвы среди гражданского населения и человеческие страдания в Газе колоссальны». Об этом говорится в заявлении правительства Германии.

«Прекращение войны в Газе стало бы решающим шагом к региональной деэскалации», — цитирует агентство Reuters слова представителя правительства.

Многомесячные переговоры были заморожены две недели назад после предполагаемого убийства Израилем главы ХАМАС Исмаила Хании, игравшего центральную роль в переговорах в Дохе и Каире.

Нетаньяху неоднократно отказывался соглашаться на сделку и обещал продолжать войну в Газе до тех пор, пока не будет достигнута «полная победа» над ХАМАС.