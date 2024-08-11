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Германия призывает Израиль прекратить войну
Канцлер Германии призвал Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня и заявил, что человеческие страдания в Газе несоизмеримы с военными целями Израиля
Германия призывает Израиль прекратить войну
Фото: Reuters / Others
11 августа 2024 г.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить наконец соглашение о прекращении огня — после 10 месяцев разрушительной войны в секторе Газа.

По словам Шольца, многие военные цели были достигнуты, в то время как «жертвы среди гражданского населения и человеческие страдания в Газе колоссальны». Об этом говорится в заявлении правительства Германии.

«Прекращение войны в Газе стало бы решающим шагом к региональной деэскалации», — цитирует агентство Reuters слова представителя правительства.

Многомесячные переговоры были заморожены две недели назад после предполагаемого убийства Израилем главы ХАМАС Исмаила Хании, игравшего центральную роль в переговорах в Дохе и Каире.

Нетаньяху неоднократно отказывался соглашаться на сделку и обещал продолжать войну в Газе до тех пор, пока не будет достигнута «полная победа» над ХАМАС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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