Российские войска начали возводить оборонительные рубежи в районе Курской атомной электростанции по мере продвижения украинских войск вглубь Курской области.

Об этом 11 августа сообщает «Би-би-си» со ссылкой на снимки, проанализированные BBC Verify.

Украинские военные начали внезапное вторжение через границу 6 августа, впервые введя регулярные украинские войска на территорию России. Украина продолжает продвигаться вглубь Курской области на фоне продолжающихся боев.

На фотографиях видно, как российские войска роют окопы рядом с КАЭС, в то время как украинские войска, по сообщениям, продвинулись на 50 км от ядерного объекта, сообщает BBC.

Курская АЭС расположена почти в 80 км от приграничного города Суджа Курской области, район которого стал местом вторжения украинских войск.

Власти РФ заявляют, что около 76 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.