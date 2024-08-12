В воскресенье ООН выразила озабоченность по поводу продолжающихся боев между Суданскими вооруженными силами и парамилитарными Силами быстрого реагирования (RSF) в Северном Дарфуре. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что особенно тревожной является ситуация в Эль-Фашере, где зафиксированы ожесточенные столкновения с участием армейских подразделений, RSF и элементов Движений вооруженной борьбы.

«Эти столкновения имеют разрушительные последствия для гражданского населения», — подчеркнул представитель ООН Фархан Хак.

Хак добавил, что бои значительно ухудшают гуманитарную ситуацию в Эль-Фашере и его окрестностях, особенно в условиях подтвержденного голода в лагере Замзам на юге от города.

Генеральный секретарь призвал все стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, защищать гражданское население, обеспечивать безопасный проход и содействовать быстрому и беспрепятственному гуманитарному доступу.

Повторяя свой призыв к немедленному прекращению боевых действий и установлению долгосрочного перемирия, Гутерриш также настоятельно призвал стороны вернуться к политическому диалогу как единственному пути к урегулированию конфликта.

Судан остается в состоянии конфликта между армией, возглавляемой генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, главой правящего Суверенного совета, и RSF под руководством его бывшего заместителя Мохамеда Хамдана Дагло.

Согласно данным ООН, с начала конфликта в апреле 2023 года погибли не менее 12 260 человек, более 33 000 получили ранения.

Гуманитарный кризис продолжает усугубляться: почти 6,8 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности в Судане или соседних странах.

Несколько соглашений о прекращении огня, заключенных при посредничестве Саудовской Аравии и США, не смогли положить конец насилию.