Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил странам Центральной Азии признать ID-карты друг друга для расширения туристического обмена. Об этом он заявил на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане.

Мирзиёев подчеркнул важность туристической отрасли как нового драйвера регионального партнерства. Он предложил разработать массовые туристические продукты по принципу «Один тур — весь регион».

Напомним, что с 1 сентября 2023 года между Кыргызстаном и Узбекистаном уже действует аналогичная система, позволяющая гражданам этих стран въезжать, выезжать и перемещаться по территории двух государств с использованием ID-карт вместо паспортов.

Президент Узбекистана также отметил, что за последние шесть лет страны Центральной Азии значительно улучшили взаимодействие в решении общих проблем, что способствует формированию общерегиональной идентичности.

«Наш открытый и плодотворный диалог, выдвинутые важные инициативы, запущенные многосторонние проекты и программы, большое количество проведенных совместных мероприятий и многое другое кардинально изменили облик и имидж региона. <…> В разы увеличились объемы взаимной торговли, инвестиций, грузоперевозок, поездок граждан. Заметно повысился практический интерес со стороны наших внешних партнеров. Об этом свидетельствуют, как было уже сказано, различные встречи в формате «Центральная Азия плюс», — подчеркнул президент Узбекистана.

Кроме того, Мирзиёев поддержал принятие Концепции развития регионального взаимодействия на период до 2040 года и предложил подготовить многостороннее соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в Центральной Азии.