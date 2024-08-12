6 августа мир открыл день неожиданными новостями: впервые с окончания Второй мировой войны иностранные войска вторглись на территорию России. Украинская армия начала внезапное наступление в Курской области, застав врасплох российское командование.

Масштаб операции поражает воображение. Как рассказал украинский чиновник AFP, в наступлении участвуют тысячи военнослужащих. Они продвинулись вглубь российской территории на 30-35 километров. Об этом заявил ближайший союзник РФ — Александр Лукашенко. Продвижение украинских войск имеет особый резонансный эффект. В регионе наступления расположены стратегически важные объекты: ядерные электростанции, авиабазы и газопроводы.

Российская армия, еще недавно менявшая ход войн в Сирии и Африке, теперь вынуждена защищать собственную землю. Войска спешно перебрасываются из Донбасса и Херсонской области на Курский фронт. Генерал Гурулев, депутат Госдумы, не скрывает тревоги: «Надо трезво смотреть на ситуацию, это не ДРГ (диверсионно-разведывательная группа), быстренько выгнать их не получится».

Стремительное продвижение украинской армии удивило даже экспертов, пристально следящих за ходом боев в Украине. 8 августа советник президента Украины Владимира Зеленского заявил The Washington Post на условиях анонимности, что украинские силы захватили около 100 квадратных километров территории в Курской области. Но пожалуй, главное достижение Украины — это психологический эффект. Россия впервые за долгие годы ощутила себя уязвимой на собственной территории, что не может не влиять на моральный дух как военных, так и гражданского населения.

Интересно отметить, что украинское руководство подчеркивает: оккупировать занятые территории они не планируют. «Киев будет соблюдать международное гуманитарное право», — заявил украинский чиновник. Цели наступления ВСУ в Курской области до сих пор не до конца ясны. Могу предполагать, что политическое и военное руководство Украины может преследовать несколько целей в этой операции.

Первая — заставить российское командование отвести часть своих сил из Донбасса для тушения пожара в Курске. В настоящее время в Донбассе — в направлении Покровска — для Украины сложилась сложная ситуация. Российское командование видит серьезные перспективы в этом направлении, направляет туда свои резервы и продвигается вперед, ежедневно усиливая давление на украинские силы.

Вторая — захватить и закрепиться на части российских территорий, включая стратегические объекты в Курске (помимо газоизмерительной станции «Суджа» также есть Курская АЭС), тем самым усилив свои позиции за столом переговоров. Это очень сложная задача, зависящая от различных факторов, в том числе от того, сколько сил Украина привлечет к этой операции. Россия сейчас мобилизует все свои силы, чтобы вернуть потерянные территории (поговоривают, около 350 кв. км).

На то, что Киев не ищет исключительно военных дивидендов, указывает и заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. По его словам, операция в Курской области должна «положительно повлиять» на возможные мирные переговоры. «Российская Федерация, пока не получит надлежащих агрессивных ответных ударов, не будет реагировать на любые ваши предложения», — подчеркнул он. Эти слова указывают на то, что Украина стремится изменить баланс сил, усилить собственные козыри за столом и заставить Россию сесть за стол переговоров уже не с позиции силы, а на равных.

Еще одну версию вторжения в Курскую область выдал анонимный украинский чиновник в интервью AFP: по его словам, цель Украины — дестабилизировать ситуацию в России, продемонстрировать ее уязвимость и заставить перебросить войска с других участков фронта. «Мы идем в наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери», — заявил украинский чиновник AFP.

Реакция России на происходящее пока остается сдержанной, по крайней мере, на официальном уровне. Еще 7 августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ВСУ задействовали в наступлении на Курскую область до 1 тыс. военных, из которых не менее 100 были убиты, еще 200 — ранены. Также, по его словам, продвижение ВСУ вглубь региона было остановлено.

Однако последующие события показали, мягко говоря, поспешность заявлений Герасимова. 10 августа в трех регионах России Национальный террористический комитет (НАК) объявил режим КТО. Это затронуло Курскую, Брянскую и Белгородскую области. По версии Института изучения войны (ISW) Кремль, вероятно, решил ввести режим так называемой «контртеррористической операции» в трех регионах России, чтобы преуменьшить масштабы вторжения в Курскую область, а также предотвратить панику или негативную реакцию внутри страны. Однако действия российских военных выдают обратные настроения: спешная переброска войск, эвакуация мирного населения из приграничных районов, усиление обороны стратегических объектов.

В России уже идут поиски овтетственных за провал в обороне. Депутат Госдумы генерал Гурулев успел заявить о том, что в РФ «никто не любит правды в докладах, у нас всех хотят все слышать, что все хорошо». Генерал Гурулев поделился своими наблюдениями о ситуации в Курской области. Он рассказал, что лично видел, как оборудуются минные поля, но подчеркнул их неэффективность без огневого прикрытия. Депутат выразил недоумение по поводу планирования и организации обороны: «Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно!»

Он также отметил отсутствие резервов на момент вторжения ВСУ, указав на то, что они были направлены на другие участки. Гурулев выразил обеспокоенность тем, что группировка прикрытия государственной границы не имела собственных средств разведки и снабжалась всем необходимым в последнюю очередь.

«Когда мне говорят, что не знали о том, что там группировка ВСУ сосредотачивается, я этому не очень верю. Там же тысяч 15 минимум есть, а может, и больше!» — заявил депутат, призывая к более серьезному анализу складывающихся обстоятельств.

«Надо просто взять и посмотреть все донесения и все директивы, которые пришли. Я подозреваю, что там нет ни директив, ни боевых распоряжений, ничего. Потому что никто не хочет ставить свою подпись под ними. Ну мы можем прийти к этому или нет? К персональной ответственности за происходящее!» — недоумевал депутат.

Так что же дальше? Этот вопрос сейчас волнует не только непосредственных участников конфликта, но и весь мир. Прибегнет ли Россия к более радикальным мерам, включая применение тактического ядерного оружия, о возможности использования которого неоднократно говорили некоторые российские политики? Или, осознав свою уязвимость, согласится на переговоры на условиях, которые раньше казались неприемлемыми?

Ответы на эти вопросы определят судьбу не только Украины и России, но и всего региона, а возможно, и мирового порядка в целом. Ведь речь идет не просто о локальном конфликте, а о противостоянии, которое может изменить геополитический ландшафт всей Восточной Европы.

Пока же украинская армия продолжает свою атаку, демонстрируя миру, что даже сильнейшие могут оказаться уязвимыми. Для изменения хода войны Украине нужны нестандартные шаги, и Курская операция — один из таких шагов. Трудно сказать, каковы будут результаты.

Одно можно сказать с уверенностью: события в Курской области знаменуют собой новый этап в российско-украинском конфликте. Они показывают, что баланс сил может измениться гораздо быстрее, чем кто-либо мог предположить.

Мир затаил дыхание в ожидании дальнейшего развития событий. Будут ли продолжаться боевые действия на территории России? Сумеет ли украинская армия закрепить свой успех? Как отреагирует международное сообщество? Эти вопросы пока остаются без ответа, но одно ясно точно: мы являемся свидетелями исторических событий, которые будут определять ход войны и потенциальных мирных переговоров.