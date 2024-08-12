В Париже завершились двухнедельные Олимпийские игры 2024 года. Финал главного спортивного события мира прошел на стадионе «Стад де Франс» — в отличие от церемонии открытия, которая прошла на Сене, закрывать игры решили традиционно на стадионе. Перед 70 тыс. зрителей выступили звезды американской поп-сцены — Билли Айлиш, Red Hot Chili Peppers, Snoop Dog и другие.

После более чем двух недель напряженной конкуренции в 32 видах спорта с участием более 10 тыс. спортсменов со всего мира первое место в общем медальном зачете заняли США. Они получили 126 медалей, из которых 40 золотые, 44 серебряные и 42 бронзовые.

На втором месте по общем количеству наград идет сборная Китая — спортсмены КНР получили 91 медаль, из которых 40 — золотые. На третьем месте — Великобритания, у которой 65 медалей всего, из них 14 — золотые.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приветствовал спортсменов, объявив Игры закрытыми.

«Вы показали нам, на какие великие дела способны люди. Вы жили вместе, вы обнимали друг друга, хотя некоторые страны разделены и находятся в состоянии войны. Вы жили в мире», — подчеркнул Бах.

«Спасибо вам за то, что заставили нас поверить в лучший мир для всех. Мы знаем, что Олимпийские игры не могут создать мир, но Олимпийские игры могут создать культуру мира, которая вдохновляет мир. Вот почему я призываю всех, кто разделяет этот олимпийский дух: давайте жить этой культурой мира каждый божий день», — заключил глава МОК.

Из-за пандемии COVID-19 последние Олимпийские игры в Токио в 2021 году прошли в гораздо более ограниченном формате. Париж на этом фоне пообещал «свет в конце туннеля» и более беззаботные игры. Но российско-украинская война и израильское вторжение в Газу, а также последовавшее усиление режима повышенной готовности во Франции из-за проблем с безопасностью омрачили проведение игр.

После завершения церемонии олимпийский флаг был официально передан Лос-Анджелесу, который примет Олимпийские игры 2028 года. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс передала олимпийский флаг американской гимнастке Симоне Байлз, после чего флаг вручили актеру Тому Крузу — он на борту спецборта и доставил олимпийский символ в Лос-Анджелес.