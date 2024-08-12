Элитный корпус Революционной гвардии Ирана проводит военные учения на западе страны. Они продлятся до завтрашнего дня, сообщает государственное информагентство IRNA.

IRNA цитирует официального представителя Революционной гвардии, который рассказал, что учения для повышения боеготовности начались в пятницу и проходят в западной провинции Керманшах у границы с Ираком.

В Иране пообещали отомстить Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, совершенное 31 июля в Тегеране.

Как сообщают местные СМИ, заместитель командира иранских гвардейцев Али Фадави заявил в пятницу, что приказы верховного лидера Ирана о суровом наказании Израиля и мести за Ханию ясны и будут выполнены «наилучшим из возможных способом».