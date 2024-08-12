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Иран нападет на Израиль в ближайшие сутки?
Американские СМИ пишут, что Иран может нанести удар по Израилю уже в ближайшие 24 часа
Иран нападет на Израиль в ближайшие сутки?
Фото: Reuters / Others
12 августа 2024 г.

Иран и его союзники могут атаковать Израиль в ближайшие 24 часа в отместку за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Об этом в понедельник сообщает Fox News со ссылкой на источники из стран Ближнего Востока.

«Возможно, нападения не будет вообще, а возможно, оно произойдет сегодня вечером», - заявил ранее Financial Times один из инсайдеров в иранском правительстве.

Издание Axios в субботу сообщило, что президент Ирана Масуд Пезешкиан хочет избежать жесткого ответа, в то время как Революционная гвардия Ирана настаивает на более масштабной атаке, чем 13-14 апреля. Тогда - в ходе первой в истории Ирана прямой атаки на Израиль - были запущены сотни беспилотников и ракет в ответ на израильский авиаудар по иранскому дипломатическому комплексу в Дамаске.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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