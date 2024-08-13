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Зачем лидер Палестины прилетел в Москву?
Махмуд Аббас прибыл в Россию на переговоры с Путиным за два дня до начала мирных переговоров Израиля и ХАМАС
Зачем лидер Палестины прилетел в Москву?
Reuters / Reuters
13 августа 2024 г.

Президент Палестины Махмуд Аббас поздно вечером 12 августа прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Как уточнили в Кремле, во время встречи стороны обменяются мнениями о ситуации на Ближнем Востоке «в свете текущего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа».

«Лидеры будут говорить о роли России, о том, что можно сделать. У нас очень тяжелое положение, и Россия – близкая нам страна. Нам нужно посоветоваться», — уточнил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Он также отметил, что Аббас также планирует возложить цветы к Могиле неизвестного cолдата в Москве и провести встречу с арабскими послами. Аббас пробудет в Москве до 14 августа, а затем отправится в Турцию для переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Россия, наладившая тесные связи как с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, так и с арабскими лидерами, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, осудила недавнее убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Москва призвала все стороны воздержаться от дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока.

Путин также неоднократно упрекал Запад в игнорировании необходимости создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Россия еще в октябре прошлого года первой внесла резолюцию в Совбез ООН о прекращении огня в Газе и выводе израильских войск из эксклава. Однако проект ветировали США, указывая на «‎право Израиля на самооборону»‎.

Первоначально запланированный на 15 ноября 2023 года, визит Аббаса был отложен по просьбе палестинской стороны из-за ситуации в Газе. Последняя очная встреча российского и палестинского лидеров проходила в октябре 2022 года в Казахстане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. До этого в ноябре 2021 года президенты встречались в Сочи.

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