Бывший член военного кабинета и лидер оппозиционной партии «Национальное единство» Бени Ганц заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его кабинет не способны выполнять свои обязанности в условиях продолжающейся войны в Газе. Комментируя недавний конфликт между Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом, Ганц отметил, что их разногласия не служат интересам страны.

По мнению Ганца, правительство Нетаньяху не в состоянии достичь заявленных целей: «абсолютной победы» над ХАМАС и возвращения израильских пленных из Газы. Он подтвердил свою поддержку переговоров с палестинцами для освобождения пленных.

Ганц выступил на фоне обострения отношений между Нетаньяху и Галантом, которые обменялись взаимными обвинениями по поводу ведения войны и переговоров об обмене пленными.

Между тем международные посредники продолжают попытки достичь соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Однако переговоры зашли в тупик из-за отказа Нетаньяху принять требования ХАМАС о прекращении войны и возвращении перемещенных палестинцев в северную часть Газы.

Израильская военная операция в Газе, начавшаяся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, привела к гибели около 39 900 палестинцев и разрушению значительной части сектора. Международное сообщество, включая Международный суд ООН, призывает к немедленному прекращению огня и обвиняет Израиль в геноциде.