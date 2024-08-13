В ХАМАС повторили свое требование о том, чтобы переговоры о перемирии в Газе были сосредоточены на сделке, уже обсужденной с Израилем и посредниками, а не начинались заново. Об этом заявил во вторник один из чиновников движения.

В понедельник США заявили, что ожидают, что переговоры, намеченные на четверг, пройдут, как и планировалось. В Вашингтоне также выразили надежду, что соглашение о прекращении огня все еще возможно. Как сообщило издание Axios, госсекретарь США Энтони Блинкен планировал во вторник отправиться на переговоры в Катар, Египет и Израиль.

Официальный представитель ХАМАС также заявил Reuters, что сообщение CNN о том, что группа планирует принять участие в переговорах в четверг, было ошибочным.

«Наше заявление на днях было четким: необходимо выполнение, а не новые переговоры», - сказал чиновник, который отказался назвать свое имя из-за деликатности вопроса.

Тем временем израильские авиаудары убили 19 палестинцев в центральной и южной частях сектора Газа во вторник, сообщили медики.

В результате одного удара в Дейр-эль-Бале погибли шесть человек, в том числе мать и ее близнецы-четырехдневные младенцы. Еще семь палестинцев были убиты в результате удара по дому в соседнем лагере Аль-Бурейдж.

Четыре человека погибли в результате двух других ударов по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа и Рафаху на юге, и еще двое были убиты в результате удара по дому в квартале Шейх Радван города Газа на севере, сообщили медики.