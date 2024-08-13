Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом в Москве, подчеркнув, что Россия продолжает уделять внимание ситуации в Палестине, несмотря на проведение «специальной военной операции» [так российские официальные лица называют войну в Украине – ред.].

Путин выразил обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Палестине. «Конечно, мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ», — заявил Путин.

Президент России отметил, что Россия направила около 700 тонн гуманитарной помощи в Палестину и выразил особую озабоченность потерями среди гражданского населения, которые, по данным ООН, достигли 40 тыс. человек, преимущественно женщин и детей.

Махмуд Аббас, в свою очередь, выразил поддержку России. «Господин президент, для меня всегда большая радость с вами общаться, с вами консультироваться. Мы в вас верим, мы вам доверяем, мы чувствуем вашу поддержку. Мы также, со своей стороны, вместе с вами. И так, надеемся, всегда и будет», — заявил Аббас.

В переговорах участвовали высокопоставленные представители обеих стран, включая министров иностранных дел и других ключевых фигур. Ранее, в конце октября прошлого года, представители палестинского движения ХАМАС были приглашены в Москву, где провели переговоры с российской стороной об освобождении пленных и эвакуации российских граждан из осажденного сектора Газа.

В начале октябре российский лидер Владимир Путин назвал неприемлемой блокаду палестинского эксклава, сравнив осаду сектора Газа Израилем с блокадой Ленинграда нацистами в 1941-1944 годах.