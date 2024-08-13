Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью с Илоном Маском на платформе X заявил, что Джо Байден был вынужден покинуть президентскую гонку после дебатов.

«Я так сильно разбил Байдена в дебатах, что его заставили выйти из гонки — это было одно из величайших выступлений на дебатах за всю историю. Уход Байдена был переворотом», — сказал Трамп.

Он назвал Байдена «худшим президентом в истории», а Камалу Харрис, заменившую его в качестве кандидата от демократов, «некомпетентной».

Трамп обвинил администрацию Байдена в создании ряда международных проблем. «Во-первых, нападение на Израиль никогда бы не произошло. Россия никогда бы не напала на Украину, у нас не было бы инфляции, и у нас не было бы беспорядка в Афганистане», — заявил он.

Бывший президент также утверждал, что хорошо знает мировых лидеров, включая Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, назвав их «жесткими», «умными» и «безжалостными».

Трамп раскритиковал политику в отношении Ирана, заявив, что во время его президентства он оказывал давление на Китай, чтобы изолировать Иран экономически.

В конце июля Байден уступил место Камале Харрис как претендентке на пост президента от демократов. За это время она смогла опередить Трампа в опросах.