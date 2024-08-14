Растущая нехватка солдат для войны против Украины и активное продвижение украинских военных в Курской области вынуждают власти России планировать очередную мобилизацию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По их словам, сейчас власти решили повысить призывные бонусы, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. Однако пока мало признаков того, что это работает — армия не получает достаточно новых солдат, чтобы справиться с потерями на линии фронта, которые достигли самого высокого уровня с начала войны в феврале 2022 года.

В среднем региональные чиновники не выполняют более трети своих призывных квот.

Согласно двум анонимным источникам, ситуация может вынудить Россию рассмотреть возможность новой волны мобилизации. Один из них отметил, что власти РФ могут представить это как меру ротации для фронтовых войск, а другой допустили, что призыв может быть объявлен уже в конце этого года.

Это возможно и без объявления новой волны мобилизации — с юридической точки зрения, прежний указ президента Путина так и не был аннулирован. Мобилизацию приостановили лишь на словах.

«Шокирующее военное вторжение Украины в западный регион России — Курскую область, встретившее небольшое сопротивление, подчеркнуло проблемы, с которыми сталкивается Кремль на третьем году войны. Украинские силы теперь контролируют 1000 кв. км российской территории, и наступательные операции продолжаются. Все это вызывает беспокойство в Кремле», — пишет Bloomberg.

У России есть сотни тысяч солдат на передовой в восточной и южной частях Украины, однако они нужны Москве для удержания территории.

Владимир Путин приказал мобилизовать 300 тыс. военнослужащих в сентябре 2022 года, что сопровождалось всплеском военной тревоги среди россиян и массовым отъездом до 1 млн человек.

Пытаясь избежать повторения этого опыта, Кремль сосредоточился на контрактниках — каждый месяц Минобороны набирает до 30 тыс. новых солдат для пополнения рядов.

В конце июля на фоне аналогичных новостных заметок западных СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что в России «о мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет». По его словам, Минобороны набирает достаточно добровольцев.