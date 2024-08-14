Созданная 14 августа 2001 года Партия справедливости и развития (AK Parti) впервые вышла на политическую сцену под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана 23 года назад. Впервые Эрдоган был избран премьер-министром в 2003 году, а с 2014 года занимает пост президента Турецкой Республики.

3 ноября 2002 года партия одержала убедительную победу, получив две трети мест в парламенте — абсолютное большинство, которого не было в Турции уже более десяти лет.

AK Parti участвовала в семи всеобщих выборах - 2002, 2007, 2011, 2015, внеочередных выборах в ноябре 2015 года, июне 2018 года и последних — в мае 2023 года — и на всех одержала победу.

На протяжении этих лет Турция укрепила свои связи с европейскими, тюркскими и исламскими странами, взяв на себя лидирующую роль в региональных делах. Кроме того, Турция расширила свои отношения с другими глобальными игроками, укрепляя свое положение на международной арене.

В рамках процесса вступления в ЕС Турция добилась значительных успехов на пути к членству в Европейском союзе, начав крупные политические и экономические реформы. Официальные переговоры о вступлении начались в 2005 году, что стало важной вехой в отношениях между Турцией и ЕС.

Турция также приложила усилия для минимизации напряженности в отношениях с соседними странами с помощью политики «Ноль проблем с соседями», которая была направлена на разрешение давних споров и укрепление регионального сотрудничества.

Активная позиция Турции в глобальных гуманитарных инициативах, таких как оказание помощи мусульманам рохинья в Мьянме и африканских странах и поддержка палестинского вопроса, укрепила ее международный имидж как лидера в гуманитарной деятельности.

Страна также укрепила связи с Ближним Востоком и Африкой, утвердившись в качестве влиятельного игрока в этих регионах благодаря торговле, дипломатии и культурным обменам.

Активная позиция Турции в глобальных гуманитарных инициативах, таких как оказание помощи мусульманам-рохинья в Мьянме и африканских странах и поддержка палестинского вопроса, укрепила ее международный имидж как лидера в гуманитарной деятельности.

В 2022 году Турция выступила посредником в заключении Черноморской зерновой сделки, обеспечив безопасный экспорт зерна и других продовольственных товаров из украинских портов во время войны. Это еще больше подчеркнуло роль Турции как важнейшего посредника в глобальных кризисах.

До прихода к власти AK Parti турецкая экономика была омрачена множеством проблем, таких как необычайно высокая инфляция, невыносимо высокие процентные ставки, постоянная безработица и политическая нестабильность.

После прихода к власти в конце 2002 года AK Parti сосредоточилась на обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности, уделяя особое внимание фискальной дисциплине.

К 2013 году Турция полностью погасила свой долг перед МВФ, списав 23,5 млрд долларов с 2002 года. Начало 2000-х годов стало для Турции временем экономического подъема. В период с 2002 по 2007 год экономика страны росла на 7,2 % в год. Этот экономический рост превратил Турцию в один из крупнейших развивающихся рынков мира.

С момента прихода к власти AK Parti в 2002 году ВВП Турции увеличился с 415 млрд долларов до более чем 1 трлна долларов в 2024 году. ВВП на душу населения за тот же период удвоился.

За время правления AK Parti инвестиции в оборонную промышленность значительно увеличились, а Турция достигла больших успехов в оборонной промышленности.

Если в 2002 году бюджет, выделенный на проекты оборонной промышленности, составлял 5,5 млрд долларов, то в 2023 году эта цифра достигнет 75 млрд долларов.

Кроме того, в эпоху правления AK Parti был достигнут значительный прогресс в разработке отечественных и национальных оборонных систем. В рамках этой деятельности был начат проект TF-X, первого турецкого истребителя, а также разработаны отечественные БПЛА. Кроме того, были запущены национальные проекты по строительству кораблей и подводных лодок для укрепления военно-морских сил Турции.

Значительно вырос и оборонный экспорт — с отметки в 248 млн долларов в 2002 году он достиг 4,4 млрд долларов в 2023 году, что делает Турцию производителем оборонной промышленности мирового уровня.