В результате рекордных лесных пожаров в Канаде в прошлом году за один сезон было выброшено почти столько же парниковых газов, сколько можно было бы ожидать за десять лет пожаров при нормальных обстоятельствах.

Пожары, ставшие самыми масштабными за всю историю Канады, произвели около 2 млрд тонн CO2 — это примерно четверть от общемирового объема выбросов от лесных пожаров в прошлом году (8,6 млрд), согласно данным отчета «Состояние лесных пожаров».

Воздействие пожаров прошлого года на здоровье также будет ощущаться на протяжении десятилетий, предупреждают авторы отчета.

Углекислый газ от лесных пожаров становится все более значительным источником выбросов парниковых газов в мире, достигнув примерно 8,6 млрд тонн в прошлом году. Вред от лесных пожаров уже превышает ежегодные выбросы CO2 в США — в год все автомобили, фабрики и нефтяные установки страны выбрасывают лишь 4,8 млрд тонн углекислого газа.

Лесные пожары не только убивают людей, диких животных и домашний скот, уничтожают деревья и другие ландшафты, но и могут вызывать широко распространенное и опасное загрязнение воздуха. Они также становятся все более важным фактором, способствующим климатическому кризису, через выбросы парниковых газов и уничтожение углерода, хранящегося в растительности и почве.

Пожары в Канаде, площадь которых в шесть раз превысила среднегодовой показатель, стали одними из самых сильных в прошлом году. В штате Амазонас в Бразилии также были зафиксированы рекордные показатели пожаров из-за сильной засухи. Самый крупный пожар, когда-либо зарегистрированный в ЕС, сжег 900 кв. км Греции.

Отдельные данные Института мировых ресурсов показали, что в 2023 году лесные пожары уничтожили почти 12 млн гектаров — это примерно равно размеру Никарагуа или Хорватии.