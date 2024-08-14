Россия перебрасывает часть своих войск с территории Украины, чтобы ответить на наступление украинских войск в Курской области РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, операция ВСУ на российской территории вынуждает российские войска вывести из Украины подразделения, участвующие в полномасштабном вторжении.

Отмечается, что американские аналитики пока не определили, сколько войск перебрасывается в Курскую область и как это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Пресс-секретарь подразделения ВСУ «Таврия» Дмитрий Лыховый ранее сообщил, что с вводом украинских войск в Курскую область российские войска вывели относительно небольшой контингент войск из Запорожской и Херсонской областей Украины.

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 солдат. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада, является одной из самых мощных и быстроходных в ВСУ.

В среду 14 апреля, на девятый день наступления, Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.